Richter Alexander Hold
Folge 1310: Zementierte Hände
45 Min.Ab 12
Miriam und Lena sollen ihren Mitschüler Fynn betäubt und seine Hände in aufgeschnittene Basketbälle zementiert haben. Haben sich die beiden Mädchen an ihm gerächt, weil er beiden gleichzeitig eine Beziehung vorgespielt hatte?
