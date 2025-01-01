Richter Alexander Hold
Folge 1317: Besuch vom Eismann
45 Min.Ab 12
Die Hartz IV-Empfängerin Marianne Preuß soll Ronald Krüger drei Wochen im Keller ihres Hauses gefangen gehalten haben. Waren Einsamkeit und unerfüllte Liebe der Grund oder hatten die beiden wirklich eine Affäre wie die Angeklagte behauptet?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1