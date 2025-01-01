Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tod im Spülbecken

SAT.1Staffel 7Folge 1318
Tod im Spülbecken

Tod im SpülbeckenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1318: Tod im Spülbecken

45 Min.Ab 12

Udo Fredel ist angeklagt, seine Freundin Nicole Schilz getötet zu haben, nachdem sie seinen Heiratsantrag abgelehnt und ihm ein Verhältnis mit seinem Adoptivbruder Jens gestanden hatte. Drückte er blind vor Eifersucht ihren Kopf solange ins Spülbecken, bis die junge Frau ertrank?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen