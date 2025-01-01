Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das lebende Buffet

SAT.1Staffel 7Folge 1330
Folge 1330: Das lebende Buffet

45 Min.Ab 12

Manuela Brunner soll die Chefin ihres Freundes Jan über eine Brüstung gestoßen und damit ihren Tod verschuldet haben. Das Opfer hatte sich Jan bei seiner Geburtstagsparty als "lebendes Buffet" präsentiert und versucht, ihn seiner Freundin auszuspannen. Nutzte Manuela die Gelegenheit, sich ihrer lästigen Widersacherin zu entledigen, als Silke angetrunken auf eine Balustrade stieg?

