SAT.1Staffel 7Folge 1344
46 Min.Ab 12

Adrian Böttcher soll bei Horst Schnarre eingebrochen sein, ihn bestohlen und zusammengeschlagen haben. War das der Höhepunkt des Streites zwischen dem aufsässigen Querulanten und dem ewig nörgelnden Ex-Polizisten? Beschuldigt Horst Adrian, weil er ihn für einen drogenabhängigen Nichtsnutz hält und den wahren Täter schützen will?

SAT.1
