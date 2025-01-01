Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1567
46 Min.Ab 12

Um seiner kleinen Schwester Senay den Übertritt auf die Realschule zu ermöglichen, hat der angeklagte Murat wochenlang auf Senays Klassenlehrerin Eva Färber eingeredet. Als Eva sich weigerte, ein ausreichendes Übertrittszeugnis zu schreiben, drohte ihr Murat. Kurz darauf wurde Eva niedergeschlagen neben ihrem Auto vor einer selbstgebauten Straßenbarrikade aufgefunden. Obwohl der Wagenschlüssel steckte, wurde nur ihre Handtasche geklaut.

