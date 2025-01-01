Richter Alexander Hold
Folge 1552: Besorgte Mutter
45 Min.Ab 12
Christine Peuter gilt als strenge und übervorsichtige Mutter. Ist sie zum Schutz ihrer Tochter wirklich so weit gegangen, Roman, den vorbestraften Freund ihrer Tochter Lena, brutal zusammenzuschlagen? Dem nicht genug: Bei der Angeklagten sind zudem elf Gramm Kokain gefunden worden, die sie Roman angeblich unterjubeln wollte, um ihn endgültig hinter Gitter zu bringen. Übersteigerte Mutterliebe oder ein schlimmes Missverständnis?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1