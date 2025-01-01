Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mona allein zuhaus

SAT.1Staffel 9Folge 1568
Mona allein zuhaus

Mona allein zuhausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1568: Mona allein zuhaus

45 Min.Ab 12

Christian Strenger soll sich als regelrechter Stalker erwiesen haben, nachdem sich seine langjährige Freundin Denise Kolb von ihm getrennt hatte. Dem nicht genug: Trotz all seiner Versuche ignorierte ihn Denise wacker. Christian erpresste Denise daraufhin und entführte schließlich sogar ihre dreijährige Tochter Mona. Er behauptet, dass er das lediglich zum Wohle des Kindes getan hätte. Vernachlässigt die ehemals Drogenabhängige tatsächlich ihre Tochter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen