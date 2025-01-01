Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hinsehen und helfen

SAT.1Staffel 9Folge 1551
Folge 1551: Hinsehen und helfen

46 Min.Ab 12

Der 16-jährige Marvin ist angeklagt, die beiden Schulkinder Emma und Benjamin tätlich bedroht und um ihr Taschengeld erpresst zu haben. Doch dann ist die Situation eskaliert, als eine junge Frau mutig dazwischenging. Hat Marvin die schwangere Veronica tatsächlich in eine Baugrube gestoßen, um sich an ihr für ihre Zivilcourage zu rächen? Oder ist der wahre Täter Veronicas Ex-Freund, der den Verdacht hegt, dass sie ihm ein Kind anhängen will?

