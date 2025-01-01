Richter Alexander Hold
Folge 1558: Das Jugendzentrum im Park
46 Min.Ab 12
Der 15-jährige Heiko Siebert hat es nicht leicht: Der Junge wird tagtäglich von Mitschülern tyrannisiert. Besonders der skrupellose Ben Fischer hat ihn auf dem Kieker. Als der leblose Körper von Ben mit abgetrennten Fingerkuppen in der Nähe des Jugendzentrums gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf den verschüchterten Heiko. Aber Heiko war nicht der einzige, der von Ben schikaniert wurde ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1