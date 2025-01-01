Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1558
46 Min.Ab 12

Der 15-jährige Heiko Siebert hat es nicht leicht: Der Junge wird tagtäglich von Mitschülern tyrannisiert. Besonders der skrupellose Ben Fischer hat ihn auf dem Kieker. Als der leblose Körper von Ben mit abgetrennten Fingerkuppen in der Nähe des Jugendzentrums gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf den verschüchterten Heiko. Aber Heiko war nicht der einzige, der von Ben schikaniert wurde ...

