Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verlorener Bruder

SAT.1Staffel 9Folge 1565
Verlorener Bruder

Verlorener BruderJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1565: Verlorener Bruder

45 Min.Ab 12

Der 18-jährige Kevin Laschet soll in das Juweliergeschäft "Sauer" eingebrochen sein, um mit seiner Freundin Lara und dem Erlös der Beute durchzubrennen. Angeblich wollte er weg, da er sich von seiner Mutter terrorisiert fühlte. Diese hat Kevin nämlich sogar hinterher spioniert, weil sie befürchtete, dass er, wie sein älterer Bruder Erik, auf die schiefe Bahn geraten würde.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen