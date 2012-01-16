Richter Alexander Hold
Folge 3: Staffel 9 Folge 3
46 Min.Folge vom 16.01.2012Ab 12
Der Familienvater Gerd Liebl soll sich im Schülerchat als 16-Jähriger ausgegeben und mit einer 13-Jährigen geflirtet haben. Hat er sie dann sogar in seine Schlosserei gelockt? Was hatte der Mann tatsächlich mit dem Mädchen vor?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1