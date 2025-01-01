Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1557
45 Min.Ab 12

David Zinnbeck soll seinen einzigen Bruder Gregor bei einem Streit in seiner Jagdhütte erschossen haben, weil Gregor ihre an Alzheimer erkrankte Mutter in ein Heim schicken wollte. David streitet verzweifelt alles ab. Verdächtigt wird auch der Waffennarr Lutz Grünwald, der von Gregor aus der Bundeswehr geworfen wurde. Doch Lutz hat ein wasserfestes Alibi.

