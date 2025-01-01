Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der falsche Obdachlose

SAT.1Staffel 9Folge 1563
Folge 1563: Der falsche Obdachlose

45 Min.Ab 12

Der junge Obdachlose Daniel Urban wurde hinterlistig im Schlaf erschlagen. Seine Freunde wollen wissen, wer dahinter steckt: Der gutbürgerliche Banker Joachim Pitzer soll den Obdachlosen regelmäßig für Sex bezahlt haben. Daniel soll damit gedroht haben, Pitzers Frau von seiner Vorliebe für Straßenjungs zu erzählen und somit seine Ehe und sein Ansehen zu gefährden. Wollte der gut situierte Bankfilialleiter das mit allen Mitteln verhindern?

