Richter Alexander Hold
Folge 5: Staffel 9 Folge 5
45 Min.Folge vom 20.01.2012Ab 12
Daniel Koch soll seinen Nachbarn niedergeschlagen haben, weil er seiner Frau heimlich Geld zugesteckt hat. Hatte der arbeitslose Angeklagte Angst, seine Frau zu verlieren, weil er ihr selbst nichts mehr bieten kann?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1