Richter Alexander Hold
Folge 1621: Die böse Stiefmutter
46 Min.Ab 12
Wer hat Nora Schwarzenberg in ihrem eigenen Whirlpool ertränkt? Alle Hinweise deuten auf ihren Stiefsohn, der sie seit Kindesbeinen für ihre fragwürdigen Erziehungsmethoden hasst und sie zudem auch für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Doch scheint es, als hätten auch viele andere Personen einen Grund gehabt, die eiskalte Nora umzubringen. Schlich sich vielleicht ein anderer ungebetener Gast in die Villa?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1