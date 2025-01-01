Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Still-Leben

SAT.1Staffel 10Folge 1664
Still-Leben

Still-LebenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1664: Still-Leben

43 Min.Ab 12

Unter höllischen Schmerzen versucht die 38-jährige Martina, die Milchpumpe nach dem Abpumpen von ihrer Brust zu lösen - jedoch ohne Erfolg. Sie ist mit Kraftkleber eingeschmiert worden und kann erst im Krankenhaus durch einen chirurgischen Eingriff weggeschnitten werden. Wollte ihr Ehemann Robin erreichen, dass Martina endlich Jonas, den inzwischen sechsjährigen Sohn, abstillt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen