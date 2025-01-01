Richterin Barbara Salesch
Folge 1670: Vergrätzt
44 Min.Ab 12
Mit brennenden Schmerzen im Nacken bricht der Barkeeper Sven beim Reinigen der Kneipentoiletten zusammen - er wurde Opfer eines Salzsäureanschlags. Täterin soll die junge Mutter Maria gewesen sein, die angeblich verhindern wollte, dass Sven bei ihrer Familie einzieht und so ihren Alltag mit der frisch geborenen Julia durcheinanderwirbelt. Aber wieso hat Maria so ein Problem mit Svens Einzug?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
