Richterin Barbara Salesch

Der Kreuzzug

SAT.1Staffel 10Folge 1680
Folge 1680: Der Kreuzzug

44 Min.Ab 12

Lothars 40. Geburtstag endet in einer Katastrophe, als die Dekoballons in seinem Arbeitszimmer explodieren. Seither liegt er im Koma, während seine Ehefrau Anja unter Verdacht gerät, die Ballons manipuliert zu haben. Doch die gelernte Chemielaborantin beteuert ihre Unschuld - auch wenn sie und Lothar zuvor heftig gestritten hatten.

SAT.1
