Richterin Barbara Salesch
Folge 1667: Blondinen bevorzugt
44 Min.Ab 12
Schreiend läuft Sanya aus ihrer neuen Wohnung, weil Tim, mit dem sie zuvor eine kurze Beziehung hatte, bei ihr eingebrochen sein und versucht haben soll, sie zu vergewaltigen. Hat er nicht verkraftet, dass sie die Affäre schon nach zwei Wochen beendet hat? Und ist es ein Zufall, dass Sanya seiner großen Liebe Nina, die vor kurzem tödlich verunglückt ist, extrem ähnlich sieht und jetzt auch noch in Ninas alte Wohnung eingezogen ist?
