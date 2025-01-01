Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Flugzeuge im Bauch

SAT.1Staffel 10Folge 1674
Flugzeuge im Bauch

Flugzeuge im BauchJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1674: Flugzeuge im Bauch

44 Min.Ab 12

Von schwersten Magenkrämpfen und Durchfällen geplagt, müssen Eva und Johannes ihr Schäferstündchen an einem See abbrechen. Dieses Treffen sollte die Fortsetzung der heißen Partnertauschnacht werden, die eine Woche zuvor stattgefunden hatte. Hat Evas Ehemann Ola die Picknick-Snacks mit einem Abführmittel vergiftet, um zu verhindern, dass sie noch einmal mit seinem Chef Johannes schläft?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen