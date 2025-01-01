Richterin Barbara Salesch
Folge 1679: Recht oder Liebe?
44 Min.Ab 12
Äußerst brutal wird der Ex-Knacki René nachts im Park mit einem Schlagstock zusammengeschlagen. Unter Verdacht gerät die Polizistin Jana - sie glaubt, dass René ihren Mann Marcel aus Rache erschossen hat, weil sie ihn vor fünf Jahren wegen Dealerei eingebuchtet hatte. Hat Jana aufgrund ihres Schmerzes wirklich alle ihre Prinzipien von Recht und Ordnung über Bord geworfen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1