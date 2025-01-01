Richterin Barbara Salesch
Folge 1668: Helga und ihre Stricher
44 Min.Ab 12
Die Imbisspächterin Helga ist angeklagt, den Stricher Andy mit einem Grillspieß ermordet zu haben, weil er ihr anscheinend mehrere Gramm Heroin stehlen wollte. Sie behauptet aber, er sei bereits tot gewesen, als sie ihn gefunden habe, und die Drogen habe sie vorher nie gesehen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1