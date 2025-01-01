Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1668
44 Min.Ab 12

Die Imbisspächterin Helga ist angeklagt, den Stricher Andy mit einem Grillspieß ermordet zu haben, weil er ihr anscheinend mehrere Gramm Heroin stehlen wollte. Sie behauptet aber, er sei bereits tot gewesen, als sie ihn gefunden habe, und die Drogen habe sie vorher nie gesehen ...

