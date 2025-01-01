Richterin Barbara Salesch
Folge 1681: Die Webcam-Oma
44 Min.Ab 12
Weil Lebensmittelhändler Erwin ein Nacktposter von der 60-jährigen Heidelinde in sein Schaufenster gestellt hat, soll sie eine Dose mit Haarspray entzündet und den Feuerstrahl auf seinen Schritt gerichtet haben. Erwin hat dabei schwere Verbrennungen an den Genitalien erlitten. Steckt Heidelinde, die sich im Internet für Geld auszieht, tatsächlich dahinter?
