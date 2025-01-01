Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1672
44 Min.Ab 12

Ein falsch behandelter Zeckenbiss wird der neunjährigen Rosa beinahe zum Verhängnis. Während sie im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, fliegt ihr Kinderarzt Dr. Selbach beim Fahrradfahren über ein zwischen zwei Bäumen gespanntes Drahtseil und verletzt sich schwer. Unter Verdacht gerät Rosas Mutter Britta, sie hält den Arzt für einen geldgierigen Scharlatan ...

SAT.1
