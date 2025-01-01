Richterin Barbara Salesch
Folge 1676: Geltungsdrang
44 Min.Ab 12
Vergewaltigt, erdrosselt und in Brand gesteckt: Wie der Abend für sie endet, kann die 18-jährige Lena nicht ahnen, als sie wie immer den Heimweg von der Arbeit antritt. Dabei wurde sie schon oft von ihrem skurrilen Arbeitskollegen Ralf auf dem Nachhauseweg belästigt. Konnte er nicht verkraften, dass er bei ihr keine Chance hatte und hat sie deshalb ermordet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1