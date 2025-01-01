Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod post mortem

SAT.1Staffel 10Folge 1687
44 Min.Ab 12

Jivan erleidet in seinem Auto den Schock seines Lebens, als ihm die Leiche des Kfz-Mechanikers Jens bei voller Fahrt von einer Brücke auf die Windschutzscheibe knallt. In der Tasche des Toten wird der Slip seiner Schwägerin und Arbeitskollegin Valerie gefunden. Ist es zwischen der sexy Mechanikerin und Jens wegen einer Affäre zum Streit gekommen und hat Valerie den Mord an Jens als Selbstmord tarnen wollen? Oder steckt seine Ehefrau Ramona dahinter?

