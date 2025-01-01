Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Rolltreppe abwärts

SAT.1Staffel 10Folge 1695
Rolltreppe abwärts

Richterin Barbara Salesch

Folge 1695: Rolltreppe abwärts

44 Min.Ab 12

Reglos liegt der obdachlose Ex-Oberstaatsanwalt Alexander mitten auf den S-Bahn-Gleisen und starrt wie gelähmt auf die Scheinwerfer der einfahrenden Bahn. Erst in letzter Sekunde kann er gerettet werden. Wollte ihn seine Frau Vera tatsächlich durch einen gezielten Stoß vor die Bahn töten, um seinen Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zu unterbinden?

