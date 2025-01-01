Richterin Barbara Salesch
Folge 1695: Rolltreppe abwärts
44 Min.Ab 12
Reglos liegt der obdachlose Ex-Oberstaatsanwalt Alexander mitten auf den S-Bahn-Gleisen und starrt wie gelähmt auf die Scheinwerfer der einfahrenden Bahn. Erst in letzter Sekunde kann er gerettet werden. Wollte ihn seine Frau Vera tatsächlich durch einen gezielten Stoß vor die Bahn töten, um seinen Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zu unterbinden?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1