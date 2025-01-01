Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Mauer in Kopf

SAT.1Staffel 10Folge 1707
Folge 1707: Die Mauer in Kopf

44 Min.Ab 12

Mit einem Stück "Berliner Mauer" soll die Ostdeutsche Nanette ihre westdeutsche Beinahe-Schwiegermutter Regina niedergeschlagen haben. Hat sich Nanette damit für ihre geplatzte Hochzeit gerächt oder wollte sie die "Mauer" in Reginas Kopf auf diese Weise zertrümmern?

SAT.1
