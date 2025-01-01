Richterin Barbara Salesch
Folge 1707: Die Mauer in Kopf
44 Min.Ab 12
Mit einem Stück "Berliner Mauer" soll die Ostdeutsche Nanette ihre westdeutsche Beinahe-Schwiegermutter Regina niedergeschlagen haben. Hat sich Nanette damit für ihre geplatzte Hochzeit gerächt oder wollte sie die "Mauer" in Reginas Kopf auf diese Weise zertrümmern?
