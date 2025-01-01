Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Eiskalt erwischt

SAT.1Staffel 10Folge 1715
Eiskalt erwischt

Eiskalt erwischtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1715: Eiskalt erwischt

44 Min.Ab 12

Als die bewusstlose Simone zu sich kommt, erlebt sie ein Horrorszenario: Es ist eiskalt und stockfinster. Zitternd zündet sie ihr Feuerzeug an und muss erkennen, dass sie sich in einer Leichenbox neben einer Leiche befindet. Unter Verdacht gerät sofort ihr Onkel Konrad, der mit ihr eine Affäre hat.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen