Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe

SAT.1Staffel 10Folge 1734
Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe

Die Zuckerpuppe aus der BauchtanzgruppeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1734: Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe

44 Min.Ab 12

Als Cindy Zigaretten holen will, wird sie Opfer einer Feuerattacke: Jemand spuckt ihr mit einer brennenden Fackel Feuer an den Kopf, sodass sie für einen Moment lichterloh in Flammen steht und ihr Leben lang entstellt bleiben wird. Hat sich tatsächlich ihre üppige Bauchtanzpartnerin Anke auf diese Weise für einen verpatzten Showauftritt gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen