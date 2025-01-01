Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1772
Alles für dich

Folge 1772: Alles für dich

44 Min.Ab 12

Carina und Michael Alemeyer sind fassungslos: Sie haben sich so viel Mühe bei der Erziehung ihres Sohnes Sebastian gegeben und nun soll der 15-Jährige einen Kiosk überfallen und dabei 500 Euro erbeutet haben. Die Besitzerin will ihn eindeutig erkannt haben ...

SAT.1
