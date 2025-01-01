Richterin Barbara Salesch
Folge 1781: Hallali, ein Bauer!
44 Min.Ab 12
Linda Bernsmann wird verdächtigt, den Bauern Karsten Steenbock mit seinem Traktor überrollt zu haben, um ihn zu ermorden. Er hatte sich fälschlicherweise als Single ausgegeben, um im Bett ausgiebig seinen Spaß mit ihr zu haben. Außerdem betrog er sie um 2.500 Euro ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1