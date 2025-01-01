Richterin Barbara Salesch
Folge 1793: Ganz in nackt
44 Min.Ab 12
Es sollte der schönste Tag in Elisabeths Leben werden, aber als ihr Verlobter Ronny, bekennender Naturist, zur Trauung nackt statt wie versprochen im Anzug erscheint, lässt sie geschockt die Hochzeit platzen. Hat sie deshalb aus Wut und Enttäuschung die Hochzeitsrikscha manipuliert, so dass Ronny ungebremst einen Abhang hinuntergerast und dabei schwer gestürzt ist?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
