SAT.1Staffel 10Folge 1800
44 Min.Ab 12

Einen Tag nach ihrer Abtreibung liegt die Gynäkologin Jenny tot in ihrer Praxis. Der Täter hat die Leiche symbolisch in Embryonalstellung auf einem der Behandlungstische drapiert. Hat sich ihr Mann Kai dafür gerächt, dass sie sich ohne sein Wissen gegen den Nachwuchs entschieden hat oder stimmt seine Version, dass er gar nicht der Vater gewesen ist?

SAT.1
