Richterin Barbara Salesch
Folge 1802: Band der Erinnerung
44 Min.Ab 12
Die 24-jährige Judith fragt sich, ob sie vergewaltigt worden ist, als sie nach einem Festivalbesuch in ihrem Briefkasten eine DVD findet, auf der sie splitternackt und bewusstlos zu sehen ist. Doch als sie mit der DVD zur Polizei will, ist sie plötzlich verschwunden. Hat sie sich alles vielleicht nur eingebildet? Oder will sich ihr eifersüchtiger Ex-Freund Ulf auf diese Weise für die Trennung rächen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1