Richterin Barbara Salesch
Folge 1804: Rank und schlank
44 Min.Ab 12
Peter Schneider ist glücklicher Familienvater von zwei Kindern, bis seine Ehefrau bei der Geburt des dritten Kindes ums Leben kommt. Besonders die 16-jährige Tochter Johanna kapselt sich immer mehr von der Familie ab. Peter ist verzweifelt, denn seine Tochter wird immer dünner und besteht inzwischen nur noch aus Haut und Knochen. Um den Auslöser für ihre Magersucht zu finden, durchsucht er ihr Zimmer und entdeckt etwas Furchtbares ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1