Richterin Barbara Salesch
Folge 1806: Ungewollte Abhängigkeit
44 Min.Ab 12
Wurde die 24-jährige Nicole tatsächlich von dem mysteriösen Fremden, den sie tags zuvor in einem Café kennengelernt hat, im Stadtpark von einer sechs Meter hohen Mauer in den Tod gestoßen? Roger Behlen beteuert seine Unschuld und behauptet, dass sie seine Wohnung verlassen habe, als er schlief. Was hat ihre querschnittsgelähmte Schwester Andrea mit der ganzen Sache zu tun?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1