Richterin Barbara Salesch
Folge 1811: Zwilling wider Willen
44 Min.Ab 12
Hat die Medizinstudentin Lena ihrem Ex-Freund Sven Penicillin in den Kaffee gekippt, obwohl sie genau wusste, dass er hochgradig allergisch darauf reagiert? Ein Motiv hätte sie, denn Sven hat sie wiederholt mit ihrer ehemals besten Freundin betrogen, von der sich Lena mittlerweile nicht nur verfolgt, sondern auch kopiert fühlt. Diese Frau trägt inzwischen sogar denselben Vor- und Zunamen und sieht nach diversen Operationen und Friseurterminen aus wie Lenas Zwillingsschwester...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
