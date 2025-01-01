Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1826
Folge 1826: Natüüürlich!

44 Min.Ab 12

Mit einem Metallmülleimer soll Privatdetektiv Markus die Politesse Barbara hinterrücks niedergeschlagen haben. Ein angebrochener Wirbel und eine Gehirnerschütterung sind die Folge. Markus hat ein Motiv: Wegen Barbaras übersteigertem Pflichtbewusstsein ist seine Tochter in Lebensgefahr geraten ...

SAT.1
