Richterin Barbara Salesch
Folge 1826: Natüüürlich!
44 Min.Ab 12
Mit einem Metallmülleimer soll Privatdetektiv Markus die Politesse Barbara hinterrücks niedergeschlagen haben. Ein angebrochener Wirbel und eine Gehirnerschütterung sind die Folge. Markus hat ein Motiv: Wegen Barbaras übersteigertem Pflichtbewusstsein ist seine Tochter in Lebensgefahr geraten ...
