SAT.1Staffel 10Folge 1831
44 Min.Ab 12

Als die achtjährige Marie auf dem Weg zum Spielplatz ist, wird sie plötzlich von einem Kampfhund angefallen. Nur weil das Tier kurz darauf von seinem Opfer ablässt, überlebt das Mädchen schwer verletzt. Hat der Ex-Knacki Rolf seinen Pitbull auf das Kind gehetzt? Oder stammt das Tier von einem illegalen Hundekampf, den die bekannte Kiezgröße Heiner in der Nähe veranstaltet hat?

