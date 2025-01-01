Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dirty Camping

SAT.1Staffel 10Folge 1835
Folge 1835: Dirty Camping

44 Min.Ab 12

Swingeralarm auf dem Campingplatz: Weil sich die 37-jährige Tine von den Sexpartys ihres Nachbarn Rolf belästigt fühlte, soll sie ihn auf seinem Ruderboot mit einem seiner erotischen Gartenzwerge bewusstlos geschlagen und das Boot ohne Ruder vom Steg gelöst haben. Wollte sie um jeden Preis verhindern, dass auch ihre 17-jährige Tochter Stella zu der Swingerparty geht?

