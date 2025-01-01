Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1840
44 Min.Ab 12

Seit einigen Monaten ist der 18-jährige Felix wie ausgewechselt. Er hat sich einer stadtbekannten Nazibande angeschlossen und soll jetzt einen Molotowcocktail in den afrikanischen Laden seiner Stiefmutter Mary geworfen haben - Mary wäre bei dem Anschlag fast gestorben. Was ist los mit Felix? Warum hasst er seine Stiefmutter und seinen Vater plötzlich?

