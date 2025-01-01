Richterin Barbara Salesch
Folge 1841: Wir sind schwanger
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Marion ist wütend: Ihre elfjährige Tochter Mika hat sich in den Kopf gesetzt, schwanger zu werden. Vater soll der 14-jährige Gunnar werden. Hat Marion ihm deshalb in ihrer Verzweiflung einen Blumenkübel auf den Kopf geworfen, so dass er eine schwere Kopfverletzung davon getragen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1