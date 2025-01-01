Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wir sind schwanger

SAT.1Staffel 10Folge 1841
Wir sind schwanger

Richterin Barbara Salesch

Folge 1841: Wir sind schwanger

45 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Marion ist wütend: Ihre elfjährige Tochter Mika hat sich in den Kopf gesetzt, schwanger zu werden. Vater soll der 14-jährige Gunnar werden. Hat Marion ihm deshalb in ihrer Verzweiflung einen Blumenkübel auf den Kopf geworfen, so dass er eine schwere Kopfverletzung davon getragen hat?

