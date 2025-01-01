Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1854
Folge 1854: Amen!

45 Min.Ab 12

Nachdem Eva erfahren hat, dass ihre 15-jährige Tochter Rieke wegen ihres marokkanischen Freundes Adel zum Islam konvertieren will, ist sie völlig außer sich. Hat sie ihm deshalb aus ihrem fahrenden Auto heraus einen Hammer in die Fahrradspeichen geschleudert? Oder kommt der Täter aus den eigenen Reihen?

SAT.1
