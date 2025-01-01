Richterin Barbara Salesch
Folge 1856: Rund ungesund
44 Min.Ab 12
Ute hat ein gewichtiges Problem: Ehemann Dieter, ein kräftiger Taxifahrer, steht kurz vor der Kündigung, weil er mit seinen Extrakilos zu viel Sprit verbraucht. Deshalb soll Ute den kompletten Bestand des neuen Fettkillers "Mr. Minx Wunderwurzel" aus der Drogerie ihrer Chefin Kerstin gestohlen und den Laden in Brand gesetzt haben.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1