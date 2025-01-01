Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1860
44 Min.Ab 12

Als der Supermarktfilialleiter Herbert Otte ihr fristlos kündigt, soll die 17-jährige Jenny ihn von einer Leiter gestoßen haben. Der Mann hatte in ihrem Spind einen gestohlenen Laptop gefunden, aber das Mädchen schwört, dass es seine Lehrstelle niemals aufs Spiel setzen würde ...

SAT.1
