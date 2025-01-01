Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Tausche Sarg gegen Ehebett

SAT.1Staffel 11Folge 1805
Tausche Sarg gegen Ehebett

Tausche Sarg gegen EhebettJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1805: Tausche Sarg gegen Ehebett

44 Min.Ab 12

Mord oder Selbstmord? Diese Frage stellt sich, als die junge, attraktive Pia an einem Seidenschal hängend tot in ihrer Wohnung geborgen wird. Als potentieller Täter kommt ihr Mann Peter in Frage, der im Falle einer Scheidung den Verlust der Eigentumswohnung hätte hinnehmen müssen. Zudem hatte er schon seit geraumer Zeit eine Affäre mit der rassigen Natascha. Weiß die neugierige Nachbarin Agnes vielleicht mehr?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen