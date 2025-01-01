Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1868
44 Min.Ab 12

Bei einer Wanderung in den bayerischen Alpen ist die hübsche 26-jährige Thailänderin Akemi plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Das zumindest behauptet ihr Ehemann Michael, der zusammen mit ihr die Wanderung gemacht hat. Dennoch wird er des Totschlags angeklagt. Lebt Akemi tatsächlich noch und wollte sie ihren eigenen Tod vortäuschen? Oder hat der Kuhbauer Alois die junge Asiatin auf dem Gewissen?

