Richterin Barbara Salesch
Folge 1876: Der Aschen-Peter
44 Min.Ab 12
Mit einem widerlichen Gemisch aus Leim, Asche und Zigarettenkippen beschmiert, wird der ehemalige Kettenraucher Peter am zweiten Todestag seiner Frau in seiner Werkstatt entdeckt. Ist das die Rache seiner 21-jährigen Tochter Nike, die ihn leidenschaftlich hasst? Hatte er doch durch eine Zigarette den Wohnungsbrand verursacht, der Nikes Mutter das Leben gekostet hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1