Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Aschen-Peter

SAT.1Staffel 11Folge 1876
Der Aschen-Peter

Der Aschen-PeterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1876: Der Aschen-Peter

44 Min.Ab 12

Mit einem widerlichen Gemisch aus Leim, Asche und Zigarettenkippen beschmiert, wird der ehemalige Kettenraucher Peter am zweiten Todestag seiner Frau in seiner Werkstatt entdeckt. Ist das die Rache seiner 21-jährigen Tochter Nike, die ihn leidenschaftlich hasst? Hatte er doch durch eine Zigarette den Wohnungsbrand verursacht, der Nikes Mutter das Leben gekostet hat.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen